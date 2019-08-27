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«محلي المؤقتة» يتابع سير العمل ببلدية صبراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزائدي، رئيس المجلس التسييري لبلدية صبراتة مفتاح الربيشني برفقة مدير إدارة العلاقات محمود علي عيسى.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اللقاء الذي تمَّ بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء بحث آخر المستجدات المتعلقة ببلدية صبراتة من قبل مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى متابعة المختنقات والمشاريع بالبلدية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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