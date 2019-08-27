باشاغا : الأمم المتحدة توقفت عن تقديم المساعدة بنقل المهاجرين إلى بلدانهم

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أن الأمم المتحدة توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا بمساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كيلي كليمنتس أمس الاثنين في طرابلس.

وفي معرض حديثه مع مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أشار الى تعاملهم مع هذه الظاهرة من منطلق إنساني وهذا عبئ كبير يجب على الدول الأخرى التعاون به من أجل تخفيف هذه المعاناة.

وأشار إلى أنه يجب الا يتم تحميل ليبيا في هذا الشأن أكثر من طاقتها خاصة وأن البلاد تمر بظروف ليست خافية على أحد ومع ذلك تتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأعربت كيلي عن سعادتها بوجودها في ليبيا، مجددةً شكرها وتثمينها للجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

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