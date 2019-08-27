السبع الكبار تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا

ليبيا – دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام مؤتمرها أمس الاثنين والمنعقد في مدينة بياريتز الفرنسية إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة كافة الأطراف المعنية على المستوى المحلي والإقليمي.

السبع الكبار دعت وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” إلى دعم مجهودات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي-ليبي.

وأشارت السفارة إلى بيان الدول السبع دعم للهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار بالإضافة إلى دعم الحل السياسي كضامن للاستقرار.

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