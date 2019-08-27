عمليات الكرامة: سلاح الجو يشن غارات على ابوغيلان بغريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو استهدف التشكيلات المسلحة في ابوغيلان بمدينة غريان.

وبين المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاستهداف أوقع إصابات مباشرة في المعدات والأرواح.

وكان المركز الإعلامي أعلن أن قوات الجيش تمكنت من القبض على عدد من العناصر المسلحة في منطقة بني خليفة في غريان فيما قام آخرون بتسليم أنفسهم موضحا أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة معسكر القوة الثامنة بغريان مضيفة أن “شباب الكرامة داخل غريان” انتفضوا وسيطروا على مقر مديرية الأمن.

وأكد المركز الإعلامي أن قوات الجيش حققت تقدما صوب مدينة غريان وتمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة التشكيلات المسلحة في منطقة بوزيان مبينا أن القوات المسلحة تتجه صوب وسط مدينة غريان.

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