كهرباء المؤقتة: إنقطاع الكهرباء عن المنطقة الشرقية سببه أعطال مؤقتة وليست دائمة

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفه إن بعد خروج محطة كهرباء شمال بنغازي يوم الأحد الماضي نتيجة فصل إحدى الدوائر الناقلة إلى الطاقة “القوارشة- قمينس” وبالتحديد (1&2 جهد 220 ك. ف) إتضح أن الدائرة الأولى هي التي حدث فيها العطل تسبب في حالة إظلام تام بالمنطقة الشرقية.

خليفة أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “الانباء ” التابعة للحكومة المؤقتة إنه تم التحميل على الدائرة الثانية عن طريق الإستعانة بالكهرباء من محطة الزويتينة لإعادة تشغيل محطة كهرباء شمال بنغازي وإرجاع الوحدات الأولى والثانية والرابعة بإستثناء الوحدة الخامسة والسادسة التي خرجت للصيانة الاضطرارية.

وأضاف أن أمس الاثنين حدث عطل في الدائرة الثانية مما تسبب في حالة إظلام مرة أخرى على المنطقة الشرقية تم الاستعانة بالكهرباء من مِصر لإعادة تشغيل محطة كهرباء شمال بنغازي ، مبيناً أنه تم الرجوع بالواحدات على الشبكة الكهربائية تدريجياً وسيكون رجوع الكهرباء على المنطقة الشرقية جزئياً وليس كلياً.

وطمأن خليفة المواطنين بإن رجال صيانة الخطوط الكهربائية التابعين للشركة العامة للكهرباء في مكان العمل لصيانة الدوائر الناقلة إلى الطاقة رغم صعوبة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى إنه فور الانتهاء من العمل على الدوائر سيتم ارجاع التيار الكهربائي إلى كامل المنطقة الشرقية.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالإعتذار للمواطنين ، مؤكداً على أن كل ماحدث ليس مفتعل كما يتهم بعض المواطنين بل هي خارجه عن الإرادة وهي أعطال مؤقتة وليست دائمة.