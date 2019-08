«صحة المؤقتة» تطلع على أعمال صيانة المنشآت الصحية بسيدي خليفة

المتوسط:

قام مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس، سالم الجبالي، برفقة مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ومدير عيادة سيدي خليفة المجمعة جمال نجم بزيارة ميدانية إلى عيادة سيدي خليفة المجمعة للوقوف على أعمال الصيانة الخاصة باستكمال الجزء الذي كان مغلقًا منذ أكثر من 6 سنوات.

وتم طرح عدة برامج من أهمها استكمال المبنى الخاص بالأرشيف الإلكتروني بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، وصيانة المخازن بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي التابع للإدارة.

ومن جهته، تقدم مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، بالشكر والتقدير لجميع العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لاهتمامه الواضح بالرعاية الصحية الأولية بشكل عام ومدينة بنغازي بشكل خاص.

