شركة البريقة: 70% من محطات المنطقة الغربية مغلقة فأين يذهب وقودها الذي يخرج يومياً من الزاوية

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة عماد بن كورة إن شركة البريقة بوجه عام دائماَ في الواجهة وموجودة خلال المختنقات من أجل تذليل المصاعب وتوضيح الرؤيا الحقيقية والمعطيات للرأي العام.

بن كورة لفت خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الأزمات والمختنقات لها أسباب متعددة ولا يمكن الجزم بأن العنصر الأمني هو المشكلة الاساسية لأنه لا طالما توافرت الظروف الطبيعية في آليات التوزيع.

وإعتبر أن المهم لتفادي المختنقات والأزمات هو سير العمليات التشغيلية والتزويد وعمل المحطات بشكل طبيعي وليس الوضع الأمني، مشيراً إلى أن المشاكل هي تشغيلية بحتة تعود لآليات تزويد المحطات بالوقود وآلية عملها.

وبيًن أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتوريد المحروقات من الخارج بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة من أجل تخصيص أموال لتوريد المحروقات وبدورها تقوم المؤسسة بتسليم المحروقات لشركة البريقة التي تقوم بمناولتها وإستلامها في مستودعاتها ومن ثم تسليمها لشركات وفق آلية محددة ومخصصات يومية لكل شركة على أمل أن توزع هذه الشركات بشكل يومي على المحطات.

كما نوَه إلى أن المسؤولية القانونية لشركة البريقة تنتهي بمرور الشاحنات من بوابة مستودعاتها وتنتقل لشركات التوزيع بمجرد مرور الشاحنات للمستودعات بالتالي من واجب هذه الشركات متابعة التوزيعات والمخصصات لمستودعاتها بضمان إستلام هذه الكميات من جانب المحطات المشغلة المسؤولة عنها ضماناً لتسليمها للمواطن وفي حال تم حوكمة وضبط العملية لن يكون هناك أزمات ومختنقات، مؤكداً أن فقدان السيطرة على المحطات وعدم متابعتها هو ما خلق الأزمات و جعلها تتكرر.

ويرى أن الجانب التشغيلي ومتابعة المحطات والتوزيع وضمان إيصال المحروقات للمواطن من خلال المحطات هو العامل المهم أما العوامل المساعدة هي التي لها علاقة بالتهريب وسعر المحروقات ورفع الدعم، مضيفاً أن التهريب واقع ومشكلة كبيرة لذلك هناك تنسيق بين شركة البريقة مع الأجهزة الامنية والنائب العام فيما يخص التهريب ومن خلال لجان مختصة بالشركة ومتعاونين مع مكتب النائب العام في هذا الخصوص.

وأفاد أن آفة التهريب مرتكزة في مناطق معينة كالمناطق الحدود لكن من الضروري الفصل بين المختنقات و الأزمات التي تحصل في طرابلس وبين آفة التهريب الواقعه في المناطق الحدودية و الجبلية و الجنوبية فمشكلة الأزمات والمختنقات في طرابلس لها أسباب تشغيلية واضحة بالإضافة لعدم متابعة المحطات وسحب المخصصات اليومية من قبل الشركات وتوزيعها على المحطات وعدم متابعة عمل المحطات بشكل يومي وضمان تسليم المحروقات للمواطن بشكل مستمر.

بن كورة استطرد حديثه:”آفة التهريب منتشرة في المنطقة الغربية الساحلية بالإضافة للمنطقة الجبلية و هذه مسؤولية تقع على شركات التوزيع في الوقت الذي نجد فيه عبوات البنزين أو الخزانات و الشاحنات على قوارع الطرق سواء في المنطقة الغربية والمنطقة الساحلية حتى المنطقة الحدودية لرأس جدير لطريق بير الغنم الرابط بالمنطقة الجبلية و إمتداده نجد الشاحنات على قارعة الطرق يميناً و يساراً بالعشرات، معظم محطات المنطقة الغربية اي 70% مغلقة فأين يذهب وقودها و هو يخرج يومياً من مستودع الزاوية بحوالي مليون و500 ألف لتر 2 مليون مخصصة للمنطقة الغربية و 500 ألف مخصصة للمنطقة الجبلية تخرج يومياً بالشاحنات من مستودع الزاوية ومن المفترض وصولها للمحطات و المواطن”.

وحمّل مسؤولية عدم متابعة الشاحنات لإيصال الوقود ووجود التجارة غير المشروعة على قارعة الطريق إلى شركات التوزيع والجهات الضبطية لأنها هي من تقوم بالتوزيع و توجيه هذه الشاحنات لمحطاتها، مجدداً تأكيده على أن حل المشكلة دائماً يتطلب الفصل بين مختنقات وإزدحامات المحطات في المدن الكبرى وما بين المناطق الحدودية.

وتابع قائلاً:”الوقود موجود في مستودعات شركة البريقة و نحن نوفر مخصصات شركات التوزيع تقدر بحوالي مليون و 800 الف لكل شركة ما عدا شركة الطرق السريعة مخصص لها حوالي 500 ألف من واقع أن اغلب محطاتها تقع خارج نطاق طرابلس الكبرى لكن سحب الشركات يعتبر متدني نوعاً ما باستثناء شركة الشرارة هي ملتزمة بسحب مخصصاتها، طلب الكميات الإضافية غير منطقي و غير عملي تطلبه الشركات و المشكلة ليست في زيادة الكميات بل أننا يجب أن نلتزم بالكميات المخصصة ومن ثم نتابع توزيعها للمحطات”.

وذكر أن أدوات التنفيذ قادرة على التعامل مع هذه السلعة الإستراتيجية التي تمس أمن الدولة و المواطنين، كاشفاً عن تقديمهم مستندات لمكتب النائب العام تحديداً لرسومات بيانات توضيحية من بداية الحرب 4 ابريل تم خلالها توضيح مسحوبات كل شركة لمخصصاتها، مشيراً إلى أنه من خلال الرسومات تبين تدني نوعاً ما في سحب بعض الشركات كليبيا نفط و الراحلة و الطرق السريعة.

أما عن موقف الشركة من إستبدال الدعم علق معتبراً أنه شأن سيادي يمس الدولة، مضيفاً أتكلم عن نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط و شركة البريقة نحن لا طالما كنا من مؤيدي رفع الدعم عن المحروقات وهذا الإجراء تصحيحي سليم لكن يجب أن يصاحبه إجراءات تصحيحية إقتصادية اجتماعية تتناسب و ظروف المواطن وأن لا نعالج بشكل جزئي بل بشكل كامل بحيث لا نحل المشاكل و نخلق مشاكل من نوع آخر”.

وبشأن من ينادي بخصخصة شركات التوزيع و إعادة هيكلة شركة البريقة كحل قال إن الشركة لا تطالب بنشاط معين والدولة كان لها رؤية خاصة عام 2007 وربما كان هناك 6 شركات تعول عليها في قيام هذا النشاط لكن السلعة الاستراتيجية تمس أمن الدولة و المواطن و يجب أن تكون بأيدي أمينة بغض النظر عن الشرطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية