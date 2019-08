المتوسط:

قامت الغرفة الأمنية بصبراتة وجميع الأجهزة الامنية داخل المدينة بالمجاهرة بالأمن في المدينة.

كما قامت الغرفة وباقي الأجهزة بالتجول في المدينة وضواحي المدينة لطمأنة المواطنين وتوصيل رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي بأن الغرفة والأجهزة الأمنية جاهزة وفي الموعد.

