السيسي وماكرون: من الضروري تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يساهم في القضاء على الإرهاب

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال وفقاً لمكتبه الإعلامي إن الرئيسين تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وجهات نظر الرئيسين توافقت حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وايضاً الدولية سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومواردها ويحد من التدخلات الخارجية.