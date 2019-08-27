الفاندي قوّة حماية ترهونة الّتي تتحدّث في التّلفاز لا تمثّل مدينتنا

ترهونة 27 أغسطس 2019 (وال) – انتقد رئيس مجلس أعيان ومشايخ ترهونة صالح الفاندي، مصطفى المجعي المتحدث باسم مليشيات بركان الغضب، بشأن الهجوم على ترهونة، مشيرا إلى أن القوة التي تحمل اسم” قوة حماية ترهونة” التي أعلن عنها المجعي لا تمثل المدينة.

وكشف الفاندي ، أن آمر قوة حماية ترهونة الذي يتحدث في الإعلام لا يمثل مدينة ترهونة، وإن آمرها الميليشياوي المدعو” الصيد محمد المعمري “من مدينة تاجوراء وليس له أي صلة بالمدينة.

وأضاف الفاندي إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة، لصد أي هجوم محتمل، وأن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية، أما مهمة الدفاع على ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد.

وأكّد بأن مدينة ترهونة بأكملها مع الجيش الليبي الوطني. (وال – ترهونة) رس

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