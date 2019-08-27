شركة الكهرباء تعلن انتهائها من صيانة دوائر “قمينس – القوارشة”

بنغازي-العنوان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة دوائر “قمينس – القوارشة” غربي بنغازي، بجهد 220 ك.ف، من خلال فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركة.

وأوضحت الشركة، أمس الإثنين، أن انقطاع التيار وحدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق، كان بسبب حدوث فصل في دوائر “القوارشة- قمينس”، مما تسبب في خروج وحدات التوليد وحدوث الإظلام التام.

كما أعلنت الشركة بدأ تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والسادسة في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، مشيرة إلى بدء العمل على تغذية مدينة بنغازي والجبل الأخضر بالتيار الكهربائي وعودة الشبكة الكهربائية للاستقرار تدريجيا.

وطالبت الشركة المواطنين بتخفيض الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة للتقليل من ساعات طرح الأحمال وفق بيان الشركة.

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