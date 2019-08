ضبط 3 تشاديين يمارسون أعمال السحر ببنغازي

المتوسط:

قام مركز شرطة رأس اعبيدة بمديرية أمن بنغازي، بضبط 3 أشخاص من الجنسية التشادية يمارسون أعمال السحر والشعوذة.

وأفاد المكتب الإعلامي، بأنه تم ضبط المتهمين بعد بلاغ تقدمت به إحدى المواطنات عن امرأة تحمل الجنسية التشادية تود إرشادها على شخص يقوم بأعمال السحر والشعوذة ، مدعية أن هذا المشعوذ سيتمكن من إرجاع طليقها لها ومن ثم التحكم به بفعل السحر.

ولفتت المديرية إلى أن قسم التحقيق بالمركز باشر بفتح محضر لجمع الاستدلال وتم إعداد كمين من قبل أعضاء المركز وذلك بترقيم أوراق مالية ومنحها لهذه السيدة لتقدمها للمشعوذ نظير أعمال السحر التي سيقوم بها.

