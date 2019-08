المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019م بسفير إيطاليا لدى دولة ليبيا جوزيبي بوتشينو، وقد تبادلا الحديث حول الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس.

وفي هذا اللقاء تطرق السفير الإيطالي الى مسألة بقاء السفارة الإيطالية بطرابلس وقال نحن باقون في العاصمة طرابلس رغم كل الظروف وسنتعاون مع حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير الاستقرار والأمن داخل العاصمة والمناطق الأخرى.

وفيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين فقد تمت مناقشتها، وفي هذا الصدد أشار السفير الإيطالي إلى أن إيطاليا تساعد دولة ليبيا في هذا الشأن ونحن مستمرون في مساعدة دولة ليبيا في هذا الملف.

The post خلال لقائه «باشاغا».. السفير الإيطالي: السفارة ستظل بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية