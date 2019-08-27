سلاح الجو يستهدف مواقع في منطقة أبو غيلان بمدينة غريان

استهدفت طائرات سلاح الجو اليوم مواقع لمسلحي الوفاق المتمركزين في منطقة أبوغيلان بمدينة غريان، وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وقوع إصابات مباشرة في المعدات والأرواح في صفوف المسلحين.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت أمس أن وحداتها العسكرية تقوم بمطاردة فلول مليشيات المجلس الرئاسي، التي فرت باتجاه منطقة الهيرة .

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، إن المليشيات تركت لدى فرارها جثث القتلى من عناصرها، وآلياتهم وذخائرهم.

وأضافت الشعبة أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها في هذه الأثناء، وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان، التي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المسلحة، وعدد من المواطنين الآمنين بالمدينة قبل شهرين.

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