مشروعات المنطقة الجنوبية على أجندة “السراج” ووزير التخطيط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي.

وتناول الاجتماع عدد من الملفات الحيوية من بينها تسريع تنفيذ مشروعات المنطقة الجنوبية، ومتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة مشكلة الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروعات زيادة القدرة الإنتاجية لتغطية الاستهلاك العام، كما تم خلال الاجتماع مراجعة ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

