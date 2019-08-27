السفير الإيطالي لباشاغا: سفارتنا باقية في طرابلس رغم كل الظروف

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو لبحث الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن السفير الإيطالي أعرب عن انزعاجه من تعرض مطار معيتيقة للقصف مشيرا إلى أن السفارة الإيطالية باقية في طرابلس رغم كل الظروف مضيفا سنتعاون مع حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية والمدعومة دولياً مشيراً إلى جهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير الاستقرار والأمن داخل العاصمة والمناطق الأخرى.

وفيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين أكد السفير الإيطالي أن روما تواصل مساعدة ليبيا بشأن ملف المهاجرين.

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