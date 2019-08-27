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ليبيا تشارك في الاجتماع الوزاري على مستوى مجموعة التيكاد باليابان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في الاجتماع الوزاري على مستوى مجموعة التيكاد المقام في مدينة يوكوهاما باليابان.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الاجتماع يعد تحضيريا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا على مستوى القادة والرؤساء والمقرر عقده في الفترة من 28 إلي 30 أغسطسالجاري بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

 ويعد مؤتمر طوكيو من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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