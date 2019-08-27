سيالة يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة «التيكاد»

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري على مستوى مجموعة التيكاد، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

ويعد الاجتماع تحضيرا لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا على مستوى القادة والرؤساء، المقرر عقده في الفترة من غد الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وصباح اليوم، التقى سيالة، رئيسة مجلس الشيوخ الياباني، أكيكو سانتو، حيث أطلعها على مستحدات الأوضاع في ليبيا، كما طالب بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس، وعودة الشركات اليابانية المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها.

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