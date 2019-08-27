انطلاق حملة صيانة بمركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

أعلن مركز بنغازي الطبي، أمس الإثنين، انطلاق أعمال إصلاحات وتطوير بالمركز، تشمل أجهزة التكييف المركزي والمصاعد.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي بالمركز الطبي على صفحته بـ “فيسبوك” قالت مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي “إن التكيف المركزي في مركز بنغازي الطبي، عبارة عن ثلاث محركات ضخمة (الشيلار) يعمل منها محرك واحد، واثنين خارج الخدمة، بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها، حيث تم تركيبهم في السبعينيات”.

وأضاف العريبي “إن مسؤولي قاعدة بنينا الجوية أبدوا استعدادهم لإصلاح وصيانة هذين المحركين، لكونه يوجد تشابه كبير بينهم وبين محرك الطائرة، وعليه فقد تم الاتفاق معهم على تصليح المحرك الأول بمبلغ 173 ألف، حيث سيأخذون نصف القيمة مقدما والنصف الأخر بعد التسليم والتصليح.

وأكدت أنه تم بالفعل نقل المحرك إليهم منذ 10 أيام، وأكدوا أنهم سيقومون بإصلاحه في غضون شهر، على أن يتم البدء في إصلاح المحرك الثاني عقب الانتهاء من الأول، لافتة إلى أن هذا الحل يعتبر مؤقتا مضيفة أن الحل الجذري هو استجلاب تكييف جديد بمواصفات حديثة ليستمر في العمل لفترة طويلة.

كما أشارت العريبي إلى صيانة المصاعد الكهربائية في المركز الطبي، مؤكدة أنه تم الانتهاء من إصلاح 22 مصعدا وفي القريب العاجل سيتم إصلاح جميع المصاعد بالكامل لتصبح 48 مصعدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية