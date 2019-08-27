السفير الأمريكي: حريص على العمل مع البرلمان لتحقيق السلام في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حرصه على العمل مع مجلس النواب من أجل الوصول للسلام في ليبيا وذلك في رده على رسالة الترحيب التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري للسفير الذي استلم مهام سفارة بلاده لدى ليبيا مؤخرا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن السفير الأمريكي أكد في رسالته الموجهة للعقوري أنه حريص على العمل مع مجلس النواب من أجل الوصول للسلام في ليبيا، كما شدد على حرص الولايات المتحدة على دعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والازدهار .

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