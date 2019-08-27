قوات الوفاق لبوابة إفريقيا: هدوء حذر في مدينة غريان

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي اليوم الثلاثاء أن مدينة غريان تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “إن قوات الوفاق تمكنت أمس الاثنين من استعادة جميع المواقع التي كانت قوات حفتر سيطرت عليها”.

وحول الأوضاع في العاصمة طرابلس أكد المجعي أن جميع المحاور تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وكان المجعي قال أمس الاثنين إن اشتباكات عنيفة دارت في ضواحي مدينة غريان بعد أن قامت “طائرات حفتر بشن أربع غارات جوية على قوات الوفاق جنوب غريان على بعد حوالي 15 كم عن غريان” موضحا “أن الغارات كانت قوية وأدت إلى تقدم قوات حفتر في بعض النقاط التي كانت قوات الوفاق تتمركز فيها إلا أن قوات الوفاق بدأت في استرجاع التمركزات التي انسحبت منها”.

وأضح المجعي أنه تم إرسال تعزيزات لدعم قوات الوفاق في غريان مشيرا إلى “أن التعزيزات قادمة من طرابلس والزاوية ومصراتة”.

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