انقاذ 65 مهاجرا وانتشال 5 جثث شمال الخمس

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثث 5 أشخاص شمال الخمس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن غرفة عمليات حرس السواحل تلقت فجر اليوم الثلاثاء بلاغا يفيد بوجود قارب للمهاجرين يحتاج للمساعدة وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس.

وبينت القوات البحرية أن الزورق (اوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل توجه للبحث عن القارب مشيرا إلى أنه بعد بحث تم العثور على القارب وحوله مهاجرين وبعض الجثث لافتا إلى وبالتعاون مع بعض الصيادين في المنطقة تم إنقاذ عدد 65 مهاجر بينهم امرأتان وانتشال عدد 5 جثث ” 3 رجال وإمراه واحدة وطفل واحد”.

وأشارت القوات البحرية إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من يحملون جنسيات مختلفة “السودان 56، مصر 3، المغرب 4 رجال إمراه واحدة، تونس امرأة واحدة” فيما تعود الجثث التي تم انتشالها لامرأة مغربية وطفل مغربي ورجل مغربي ورجل صومالي وآخر سوداني.

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