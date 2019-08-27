مطار معيتيقة في مرمى القذائف مُجدداً

توقفت الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بشكل مؤقت صباح اليوم الثلاثاء، وقامت الأطقم العاملة بإخلائه نتيجة تعرضه للقصف.

وأفاد شهود عيان باكتظاظ المسافرين أمام بوابة المطار وتغيير عدد من الرحلات من بينها رحلة الخطوط الليبية التي هبطت في مطار مصراتة، فيما أكدت إدارة المطار تغيير مواعيد كامل الرحلات المُقررة لليوم.

وتكرر استهداف المطار بشكل كبير مؤخراً ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا لإدانة واستنكار ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج والقصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي المتكرر على مطار معيتيقة الدولي”.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن هذه الهجمات ترتقي لأن تكون جرائم حرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي سياق مُتصل، عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا في وقت سابق عن بالغ قلقه من تكرر استهداف المطار، مُشيراً إلى أنه يُعتبر دليلا واضحاً على تزايد العنف الذي يطال السكان المدنيين جراء حرب طرابلس.

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