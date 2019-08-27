عاجل .. غرفة عمليات الكرامة : استشهاد 4 مواطنين جرّاء القصف التركي لمدينة الأصابعة

الأصابعة 27 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت غرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء، أن طيران التركي المسيّر التابع لميليشيات الوفاق قصف عدة مواقع في مدينة الأصابعة، أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – في بيان – إن القصف استهدف مخازن للسلع التموينية، أدى إلى استشهاد 4 موظفين يعملون في المخازن.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة “كالعادة الأتراك الذين يقودون هذه الطائرات من غرف العمليات في طرابلس، لا تهمهم دماء الليبيين الأبرياء”، مؤكدًا أن دماء الأبرياء لن تذهب سدى، وسينال المجرمون عقابهم. (وال – الأصابعة) س س/ ر ت

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