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عبدالقادر يتابع سير مشاريع النقل ببلدية جردس العبيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة محمد علي عبد القادر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير ادارة الطرق والنقل البري محمد حمد، ومدير مكتب المواصلات جردس العبيد محمد الحسين احفيان لمناقشة سير العمل في المشاريع الجاري العمل فيها ببلدية جردس العبيد ونسب الإنجاز فيها. 

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن رئيس الهيئة شدد خلال الاجتماع على ضرورة العمل بجدية والحرص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد في كافة البلديات لإزاحة المعاناة على المواطن واتخاد الإجراءات الصارمة في كل الشركات التي لم تنجز أعمالها بالمشاريع المكلفة بها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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