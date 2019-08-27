السراج يبحث ملف القطاع الزراعي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عبدالباسط الغنيمي، والوكيل العام للوزارة فتحي بيرام، والمستشار الفني للرئيس لقطاع الزراعة خالد بن محمود.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السراج اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على ما قامت به وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية من جهود في مكافحة الآفات والامراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، كما تمت مناقشة الموارد المالية اللازم توفرها للتجهيز وتطوير الأداء للقضاء على هذه الآفات والأمراض.

كما استعرض الاجتماع المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا وسبل حلها، حيث أكد السراج على أهمية القطاع لدوره في دعم الاقتصاد، وضرورة أن تتوفر كافة التجهيزات المطلوبة قبل مواسم الزراعة.

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