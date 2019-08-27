حول المؤتمر الدولي المقترح.. البحباح: تضحيات الشعب ستذهب في مهب الريح

أعرب عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، عن انتقاده للدعوة التي أطلقتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا.

وقال البحباح في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن المؤتمر الدولي المقترح بشأن ليبيا سيقود إلى تكريس مصالح الدول التي دمرت ليبيا بعدما آن الأوان إلى تفاهم يؤدي إلى تقسيم المصالح بينها، وهذا سيفرز حكومة موالية على غرار حكومة الصخيرات، ولكن بوجوه جديدة مع بعض التحسينات السطحية لتأدية الدور المناط بها وستذهب تضحيات الشعب الليبي في مهب الريح، وهذه هي نتائج العبث الأجنبي بالليبيين والاستخفاف بعقولهم”.

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