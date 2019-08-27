طبرق تعلن النفير بسبب انقطاع المياه

أخبار ليبيا 24 -خاص

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء حالة النفير بالمدينة بسبب نقص المياه.

وأشار بوالخطابية إلى أنه عقد اجتماعًا طارئًا اليوم مع مجلس الشورى وعدد من الحكماء لمناقشة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي، والحالة الحرجة التي تمر بها محطة تحلية المياه التي تعد المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

واتهم بوالخطابية شركة المياه بالفشل والتسيب والفوضى داخلها وغياب المسؤولين بالجبل الأخضر لحل مشكلة إغلاق شركة المياه من قبل عدد من المواطنين.

وأكد بوالخطابية أنهم سينتقلون الأيام القادمة إلى الحكومة المؤقتة ومجلس النواب لعرض هذه المشكلة التي سترمي بظلالها على المواطنين وستدخل المدينة في أزمة مياه عامة لا يحمد عقياها.

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