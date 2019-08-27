دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل جهاز الإمداد الطبي

بنغازي 27 أغسطس 2019 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث سير عمل جهاز الإمداد الطبي مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة.

هذا وناقش دولته خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدها دولته مع مسؤولي الجهاز، للوقوف على مدى توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وضمان عدم نقصها في مختلف المرافق الطبية.

وبحث دولته خلال الاجتماع آليات التخليص الجمركي، والإجراءات المتعلقة باستخراج الشحنات الخاصة بالإمداد الطبي فرع – بنغازي.

كما استعرض دولته خلال الاجتماع ملف صيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي المتضررة، نتيجة لتدميرها من قبل الجماعات الإرهابية في بنغازي فترة تحصنها في تلك المقرات بمنطقة أبو عطني.

واستلم دولته من رئيس الجهاز قائمة بالاحتياجات العاجلة والضرورية، للمستشفيات والمراكز الطبية لإتمام عملية توفيرها بشكل عاجل. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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