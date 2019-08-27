مجهولون يعتدون على محطة كهرباء «التبة» ويسرقون مولد الوقود

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تعرض محطة «التبة» بمنطقة وادي الربيع، لاعتداءات من قبل من وصفتهم «بالمجموعات الخارجة عن القانون»، لافتة إلى سرقة مولد الوقود بالمحطة.

وقال بيان للشركة، إن محطة «التبة 400/220/30/11 ك .ف» تعرضت أول أمس الأحد، في الفترة الليلية لتكسير الأبواب الرئيسية للمحطة بجرافة «كاشيك» وسرقة مولد الوقود وتخريب منظومة التشغيل 400/220 ورميها خارج المحطة، كما أشعلوا النيران في كابل وبكرة كاملة كانت لأجل أعمال الصيانة.

وأضاف البيان، الذي نشرته الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الاعتداءات لا تزال مستمرة على محطات التحويل وبشكل يومي، من قبل «المجموعات الخارجة عن القانون»، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف البيان أن هذه المحطة تقع في وادي الربيع بمنطقة الاشتباكات، وتعتبر هذه المحطة رئيسية ومغذية للمنطقة.

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