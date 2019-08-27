خبرٌ عاجل من الشركة العامة للكهرباء

إكدت الشركة العامة للكهرباء أن الاعتداءات المستمرة لا تزال مستمرة على محطات التحويل وبشكل يومي من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها أن محطة التبة 400/220/30/11 ك .ف تعرضت يوم الأحد الموافق 2019/8/25 م في الفترة الليلية لتكسير الأبواب الرئيسية للمحطة بجرافة (كاشيك) وسرقة مولد الوقود وتخريب منظومة التشغيل 400/220 ورميها خارج المحطة.

وأضاف البيان أن المخربين قاموا بأشعال النيران في كابل وبكرة كاملة كانت لأجل أعمال الصيانة وتقع المحطة في وادي الربيع بمنطقة الاشتباكات وتعتبر هذه المحطة رئيسية ومغذية للمنطقة .

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