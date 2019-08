مؤسسة النفط تبحث مع شركة الهروج أعمال الصيانة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية عبد الوهاب النعمي، إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة، وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل آمال.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنفير، التطرق إلى آلية صيانة الخزانات المتضررة، وإنشاء خزانات جديدة بميناء راس لانوف، إضافة إلى استراتيجية بناء القدرات وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة.

