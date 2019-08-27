طرح أحمال جديد على شرق ليبيا والكهرباء توضح

بنغازي-العنوان

أعلن الناطق باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، أن شركة الكهرباء ستضطر إلى القيام بطرح في الأحمال على مستوي المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم الثلاثاء ستمتد من 4 إلى 5 ساعات، وذلك إلى حين استقرار الشبكة.

وأوضح ربيع خليفة، أن عند حدوث الخروج الكلي لمحطة كهرباء شمال بنغازي وحالة الإظلام التام التي حدثت على المنطقة الشرقية، حصل انهيار كلي للشبكة الكهربائية على مستوى المنطقة؛ فإن الرجوع بالوحدات تدريجيا ستكون أصعب مهمة.

وقال، إن إعادة بناء الشبكة الكهربائية يحتاج بالصورة الصحيحة إلى يومين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الوقت هو المحافظة على شبكات التوزيع في المنطقة الشرقية من أي أضرار.

وأوضح، أن رجوع التيار الكهربائي مرة واحدة سيسبب مشاكل كبيرة في محطات التوزيع سواء بالمحولات أو الكوابل أو الأسلاك، ولذلك يتم تغذيتها جزئيا.

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