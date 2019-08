بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عادل الزائدي مع أعضاء مجلس النواب؛ جاب الله الشيباني وصالح افحيمة، ونائب رئيس الوزراء عبد السلام المريض، أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات.

وتمت خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء مناقشة كيفية حل المشاكل والمختنقات، ووضع خطط لتنفيذها.

The post الزائدي يبحث مع نواب بالبرلمان أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية