الوطنية للنفط والجوف يبحثان خططهم المشتركة للفترة المقبلة

عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط ببنغازي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الثاني للعام 2019 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتطرّق إلى أهم الخطط والبرامج المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، إضافة إلى مناقشة مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة، وبحث سبل معالجتها.

من جهتها أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديرها الكبير لكافّة المهندسين والعاملين بشركة الجوف للتقنية النفطية لما أبدوه من إخلاص والتزام في أداء عملهم، مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات الشركة والرفع من مستوى الخدمات التي تقدّمها.

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