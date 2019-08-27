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الوطنية للنفط والجوف يبحثان خططهم المشتركة للفترة المقبلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط ببنغازي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الثاني للعام 2019 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتطرّق إلى أهم الخطط والبرامج المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، إضافة إلى مناقشة مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة، وبحث سبل معالجتها.

من جهتها أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديرها الكبير لكافّة المهندسين والعاملين بشركة الجوف للتقنية النفطية لما أبدوه من إخلاص والتزام في أداء عملهم، مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات الشركة والرفع من مستوى الخدمات التي تقدّمها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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