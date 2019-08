استهدفت طائرات سلاح الجو، اليوم الثلاثاء، مواقع لمسلحي الوفاق المتمركزين في منطقة أبوغيلان بمدينة غريان.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وقوع إصابات مباشرة في المعدات والأرواح في صفوف المسلحين.

