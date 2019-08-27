الثني يتسلم الاحتياجات العاجلة للمستفيات والمراكز

سلّم رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، قائمة بالاحتياجات العاجلة والضرورية للمستفيات والمراكز الطبية لتوفيرها بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع بورتيمة، الثلاثاء، في بنغازي، لبحث سير عمل جهاز الإمداد الطبي، وفق بيان للحكومة المؤقتة.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا آليات التخليص الجمركي، والإجراءات المتعلقة باستخراج الشحنات الخاصة بالإمداد الطبي فرع – بنغازي.

واستعرض الاجتماع ملف صيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي المتضررة نتيجة لتدميرها من قبل الجماعات الإرهابية في بنغازي خلال تحصنها في تلك المقرات بمنطقة بوعطني.

ولفت بيان “المؤقتة”، إلى أن هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات عقدها الثني مع مسؤولي الجهاز للتأكد من توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وضمان عدم نقصها في مختلف المرافق الطبية.

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