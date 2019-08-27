شركة نفط عالمية تعتزم العودة إلى ليبيا

أكدت شركة هاليبرتون للخدمات النفطية، وهي شركة عالمية في مجال الطاقة وتعمل في 120 دولة حول العالم، عزمها استئناف نشاطها في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ونائب رئيس شركة “هاليبرتون” كولبي فيوزر، ومدير عام “هاليبرتون ليبيا” معتز يوسف، في المبنى الإداري بالمنطقة الأولى.

وقالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش سبل عودة شركة هاليبرتون لنشاطها، واستئناف أعمالها بالشركة في مجال الخدمات النفطية، مضيفة أن الشركة أكدت عزمها استئناف أعمالها هذه السنة بعد استقرار الوضع الأمني في مناطق عملياتها.

وأكد “كولبي فيوزر” لمكتب الإعلام بشركة سرت للنفط، أن “استئناف نشاط شركة هليبرتون هي فرصة جيدة ونحن متحمسون لذلك ونتطلع إلى عودة نشاط شركة هليبترون في ليبيا والتعاون في مجال الخدمات النفطية”.

يشار إلى أن استقرار الوضع الأمني في الحقول النفطية التابعة للشركة عامل مهم يشجع على عودة الشركات الأجنبية لاستئناف نشاطها لا سيما كبريات الشركات العالمية.

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