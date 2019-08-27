الثني يطلع على نتائج زيارة الحويج إلى باريس

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، مع وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، مخرجات قمة السبع، ونتائج زيارة وزير الخارجية إلى باريس خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الحويج بالموقف الدولي الداعم لاستقرار ليبيا، والحرب الجارية ضد الميليشيات المسلحة.

الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، تطرق إلى تداعيات الهجوم الأخير على مرزق، حيث أكد المجتمعون على ضرورة منع التدخلات الخارجية من خلال مخاطبة دول الجوار، وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي مرزق، خاصة بعد قرار مجلس النواب باعتبارها مدينة منكوبة.

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