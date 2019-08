اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، عبدالباسط الغنيمي، والوكيل العام للوزارة المهندس فتحي بيرام، والمستشار الفني للرئيس لقطاع الزراعة دكتور خالد بن محمود.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة.

وأطلع السراج على ما قامت به وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية والبحرية من جهود في مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، كما تمت مناقشة الموارد المالية اللازم توفرها للتجهيز وتطوير الأداء للقضاء على هذه الآفات والأمراض.

واستعرض الاجتماع، المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا وسبل حلها، وأكد الرئيس على أهمية القطاع لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة أن تتوفر التجهيزات المطلوبة قبل مواسم الزراعة.

The post المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على أجندة السراج والغنيمي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية