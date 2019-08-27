الناطق الرسمي لمديرية أمن توكرة يعلن جاهزية وحدة الرخص بقسم المرور لاستخراج وتجديد رخص القيادة

توكرة-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة اليوم الثلاثاء إن وحدة رخص القيادة بقسم المرور والتراخيص التابع للمديرية على جاهزية تامة لاستخراج وتجديد رخص القيادة للسائقين بكافة درجاتها (أولى – ثانية – ثالثة – رابعة)، مشيرًا إلى أن ذلك لا يشمل رخص القيادة للدراجات النارية.

وأكد خليل البرغثي، أن كافة الإمكانيات قد وفرت للوحدة وهي الآن على جاهزية تامة للقيام بعملها.

وأضاف البرغثي، أن وحدة رخص القيادة بالمديرية بدأت في استقبال ملفات المتقدمين للحصول على رخص القيادة، وذلك خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأفاد، أن على الراغبين في التقديم من الجنسين، إحضار المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة لليبيين، وهي (شهادة ميلاد إلكترونية من السجل المدني، أربع صور شخصية بخلفية زرقاء مقاس (3×4)، تحليل فصيلة دم، وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر، كشف طبي من الهلال الأحمر الليبي، نموذج حالة جنائية).

وأوضح البرغثي، أن مديرية أمن توكرة تهيب بكافة سائقي المركبات الآلية إلى ضرورة إتمام تسجيل إجراءات مركباتهم الآلية، وأنهم بصدد إصدار قرار بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية ودون أوراق خاصة بملكية السائق للمركبة.

وأكد، أن قسم المرور على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال المواطنين لتسجيل مركباتهم، وذلك بإحضار المستندات المطلوبة لتسجيل المركبات لليبيين من الجنسين، وهي، (عقد الشراء+ إجراءات المركبة، أربع صور شخصية بخلفية زرقاء مقاس (3×4) صورة من البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وملف).

كما أكد على ضرورة الحضور الشخصي لمالك المركبة وحضور المركبة للفحص الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية