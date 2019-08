مسلحون يقتحمون محطة التبة بوادي الربيع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، تعرض محطة «التبة» بمنطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس لاعتداء من مجموعات خارجة عن القانون.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن المسلحين قاموا بسرقة مولد الوقود بالمحطة، التي تعتبر محطة رئيسية للمنطقة.

وقالت الشركة في بيانها، إن «محطة «التبة 400/220/30/11 ك .ف» تعرضت أول من أمس في الفترة الليلية لتكسير الأبواب الرئيسية للمحطة بجرافة «كاشيك» وسرقة مولد الوقود وتخريب منظومة التشغيل « 400/220» ورميها خارج المحطة، كما أشعلوا النيران بكرة كاملة من الكوابل كانت مخصصة لأجل أعمال الصيانة.

وتابعت الشركة، إن الاعتداءات لا تزال مستمرة على محطات التحويل وبشكل يومي، من قبل «المجموعات الخارجة عن القانون»، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

