صعود جماعي للعملات الأجنبية بالسوق السوداء

ارتفعت من جديد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء للعملات في مدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.16 دنانير ليحقق مكسبا قدره قرشان، أما اليورو فقد ارتفع هو الآخر بمقدار قرشين ليتم تداوله بـ4.6 دنانير. بدوره استقر سعر الذهب كسر عيار 18 وتم بيعه بـ152 دينارا للغرام الواحد.

وعلى صعيد سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، فقد ارتفعت قيمة الدينار التونسي قرشا واحدا ليتم بيعه بـ1.45 دينار، بينما استقر الجنيه المصري عند 24 قرشا، فيما بيعت الليرة التركية بـ72 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

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