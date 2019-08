بسبب تكدس القمامة واشتعال النيران.. خروج بعض الوحدات بمحطة جنوب طرابلس عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انسداد مصفيات الهواء الخاصة بوحدات التوليد الغازية بمحطة جنوب طرابلس بسبب تكدس القمامة واشتعال النار

وأفادت الشركة في تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اشتعال النيران أدى أيضا إلى خروج بعض الوحدات عن الخدمة كما حدث في الوحدة الخامسة والتي خرجت عن الخدمة يوم السبت الماضي ولازالت خارج الخدمة حتى الان وخروج الوحدتين السادسة والسابعة في المدة الماضية.

وحذرت الشركة من أنه وفي حالة استمرار تكدس القمامة واشتعال النار بها ينعكس ذلك سلباً على باقي الوحدات، مشيرة إلى مخاطبة إدارة الشركة الجهات الاعتبارية بالخصوص عديد المرات دون جدوى.

