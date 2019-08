العامة للكهرباء تطالب بإطلاق سراح أحد موظفيها

طالبت الشركة العامة للكهرباء، بإطلاق سراح، الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل وصيانة أبوزيان وهو من ضمن الكوادر الفنية التابعة لدائرة جنوب غريان بعد القبض عليه أمس، الاثنين وهو خارج من مقر عمله ذاهباً إلى منزله أثناء الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان الأمر الذي أدى إلى خروج العاملين بالمكتب وعودتهم إلى منازلهم .

وأكدت الشركة، أن الشريف كان يقوم بتأدية عمله اليومي ولا علاقة له بأي عمل عسكري أو سياسي .

