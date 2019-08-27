“داخلية الوفاق”:القصف المتكرر لمعيتيقة يُزعج إيطاليا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، بالتزامن مع الاشتباكات التي تشهدها محاور القتال بمناطق متفرقة من ضواحي المدينة.

وقالت وزارة الداخلية إن القصف المُتكرر على مطار معيتيقة “يُزعج إيطاليا” بشكل كبير، فيما شدد باشاغا على ضرورة مُحاسبة الجهات المُتورطة في هذه الجريمة التي تُهدد حياة المدنيين، مُتّهما الجيش الوطني بتنفيذ هذه الهجمات.

وأكد السفير الإيطالي أن سفارة بلاده باقية في طرابلس، نافياً نيّتها إغلاق أبوابها بسبب التدهور الأمنية الذي تشهده المدينة.

وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن باشاغا وبوتشينو ناقشاً أيضاً قضية الهجرة غير الشرعية وأولويات التنسيق بين البلدين للحد من تدفقاتها.

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