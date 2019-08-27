السفير الأمريكي: حريصون على العمل مع البرلمان الليبي للوصول إلى السلام 

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، رسالة من السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، الذي استلم مهامه سفيرا لبلاده لدى ليبيا مؤخرا، وذلك ردا على رسالة الترحيب التي بعث بها العقوري إليه.

حيث أكد السفير الأمريكي حرصه على العمل مع مجلس النواب من أجل الوصول للسلام في ليبيا، كما أكد حرص الولايات المتحدة على دعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والازدهار.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق في الأول من أغسطس الجاري على تعيين السفير نورلاند لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا