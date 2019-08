داخلية الوفاق تبحث وضع خطة صحية وأمنية لمكافحة الأمراض المعدية

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير ونائبه، ومدير مكافحة الدرن والجدام، وبحضور قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل العقيد سيد العروسي .

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة وضع آلية عمل وتوحيد الجهود بين المركز الوطني ووزارة الداخلية داخل مراكز الإيواء وتذليل الصعاب والعمل على وضع خطة صحية وأمنية لمكافحة الأمراض المعدية.

وأكد الشيباني، على ضرورة إصدار قرار بأنشاء لجنة مشتركة من مهامها وضع آلية عمل وخطة وتقديم مقترح وتحديد الاحتياجات الصحية والتواصل مع المنظمات الدولية في مدى أقصاه أسبوع من تاريخ اليوم.

