إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني وانتشال 5 جثث قبالة الخمس

أكد حرس السواحل التابع للقوات البحرية إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني بينهم امرأتان، وانتشال خمس جثث بينها جثتا امرأة وطفل.

حرس السواحل أشار إلى ورود بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم بوجود قارب هجرة يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد تسعة أميال شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف، حيث انطلق الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل للبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، ليتم بعدها العثور عليه.

وأكد حرس السواحل أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات السودان ومصر والمغرب، إضافة إلى امرأة من تونس، في حين ترجع الجثث الخمس التي تم انتشالها لمهاجرين من جنسيات مغربية وصومالية وسودانية.

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