الثني يمنح الإذن لمركز بنغازي الطبي بالتعاقد مع عناصر طبية جديدة لسد العجز

بنغازي-العنوان

منح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء الإذن لمدير مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي بالتعاقد مع 200 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا محليًا لسد العجز في المركز.

وبحث الثني مع العريبي سير العمل بمركز بنغازي الطبي، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للخدمات الطبية التي يقدمها المركز لشريحة واسعة من المواطنين.

وناقش الثني، المشاكل والمختنقات والعراقيل التي تواجه العمل بالمركز، والتي أبرزها مشكلة التكييف المركزي والبنية التحتية والأكسجين المركزي، وكيفية وضع الحلول المثلى لهذه العراقيل.

وأكد الثني أن الحكومة ستتكفل كذلك بحل إشكالية تقنية المعلومات التي تواجه المركز.

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